FOTO: Selena Gomez impacta a fans al 'mostrar' su 'nuevo' tatuaje en lugar oculto

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y querida cantante y actriz, Selena Gomez, parece que nuevamente a pasado por el estudio de tatuajes y presuntamente se ha realizado otro dibujo permanente en su piel, en un lugar oculto de esta, desatando furor en redes sociales.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cabe recordar que el año pasado y el 2019, la famosa cantante pasó por un estudio de tatuajes junto a su amiga Julia Michaels, con quien se besó en un concierto, y otro en honor a su álbum, Rare, sumando un total de 16 en todo su cuerpo.

Aunque la intérprete de Look At Her Now no fue la que resumió que se tatuó cerca del cuello y omóplatos, un diseño minimalista, totalmente de color negro, el estudio Bang Bang Tattoo, fue el que reveló el presunto nuevo tatuaje.

Internet

Con este nuevo tatuaje, Selena es considera como una de las cantantes pop con más tatuajes de su generación, pues hay personalidades, cómo Rhianna, que tiene decenas de estos diseños.

Cabe mencionar que aunque no se le ve el rostro a la persona, el corte de cabello y el atuendo, completamente negro, que se le ve, es lo que hizo que millones afirmen que se trata de Gomez, sin embargo, hasta que ella no lo presuma es solamente un rumor.

Internet

Fuente: Hola