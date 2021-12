FOTOS: Prometida de Octavio Ocaña sacude a Instagram tras mostrarse vestida de novia

Ciudad de México.- Recientemente, la prometida de Octavio Ocaña logró sacudir a Instagram después de mostrar algunas fotografías de ella luciendo un hermoso vestido de novia. La pareja había planeado casarse el próximo mes de enero del 2022, antes de la muerte de la estrella de televisión.

El pasado jueves, 16 de diciembre, Nerea Godínez, prometida del interprete de 'Benito Rivers' causó gran conmoción en Instagram después de mostrarse vestida de novia para la cuenta de una maquillista, quien presuntamente es una conocida suya.

Muchas personas comenzaron a cuestionar a la joven madre sobre sí ese era el vestido que planeaba usar en la boda con el actor, de 22 años, a lo que ella respondió rápidamente:

Para que no empiecen. Desde hace muchos años me llaman para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo y siempre es ella la que me maquilla.