Hija de exactores de Televisa es hospitalizada de emergencia ¿por Covid-19?

Madrid, España.- Recientemente, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo vivieron momentos de terror después de que su hija los llamara desde España para avisarles que comenzaba a sentirse muy mal; la joven fue internada de emergencia en el hospital tras sentir un frío desgarrador.

De acuerdo con información compartida por Alejandra Capetillo, a través de sus redes sociales, tras cenar, comenzó a manifestar algunos extraños síntomas como un frío excesivo y demasiada debilidad, por lo que creyó que se trataba de fatiga, así que se fue a dormir, pero el malestar continuó en aumento.

Fue de la nada y escaló súper rápido. En la noche, empecé a sentir frío en los huesos de los pies a la espalda , frío congelado, me empezaron a doler los huesos." Relató la influencer en sus historias de Instagram .

La hija de los protagonistas de Camila declaró que su primer impulso fue llamar a sus papás, ya que, la pone nerviosa ir al doctor en especial porque se encuentra lejos de su familia, esto es porque desde hace algunos meses vive en España, donde estudia Administración de Empresas.

Cada vez iba escalando más, me dolía moverme. Me chequé la temperatura y estaba en 39 grados, estaba derriténdome y lo primero que hice fue marcarle a mis papás, como a la una de la mañana, me dijeron 'te vas ahorita al hospital'. Le tengo pavor a los doctores y más estando lejos de mi familia.