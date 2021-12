'Hunde' a Televisa: Desde TV Azteca, Anette Cuburu 'humilla' a 'Hoy' y celebra a 'VLA'

Ciudad de México.- La famosa y polémica conductora, Anette Cuburu, de nueva cuenta impactó a millones y está dando de que hablar, pues hace poco 'hundió' a Televisa y desde TV Azteca no dudó en 'humillar' al programa Hoy y celebrar que Venga la Alegría es el mejor.

Desde hace varios días está dando de que hablar, por haber desmeritado el trabajo de Mara Patricia Castañeda durante el funeral de Vicente Fernández, lo que la hizo acreedora de miles de críticas en la que la tacharon de "ardida", por no haber obtenido una exclusiva.

Ahora, sorprendió con su tierno mensaje para su jefe, Ricardo Salina Pliego, el cual organizó una cena para todos varios de los conductores del Ajusco, en las cuales enaltece lo grandioso que considera que es el dueño de la empresa y lo mucho que le encanta platicar con él.

De igual forma mencionó que ella cuando era joven, por su "inmadurez" y el ser una persona con un "corazón bondadoso", tuvo que estar en programas o "lugares" que considera una equivocación", y aunque nunca mencionó el programa en el que estuvo con Andrea Legarreta, se cree que hizo referencia a dicho matutino.

¡Casi 20 años caminando de su mano @ricardosalinas me apasiona oír hablar a un hombre tan brillante, me encantaría tener horas para platicar más y así aprender más! ¡Por mi inmadurez, corta edad y corazón bondadoso tuve que caminar por lugares equivocados para regresar a una empresa que no tiene ninguna otra HUMANIDAD!", expresó Anette.