Michelle Renaud destapa uno de sus 'secretos' mejor guardados y ¿manda mensaje a Danilo Carrera?

Ciudad de México.- El pasado jueves, 16 de diciembre, la actriz de Televisa, Michelle Renaud impactó a sus seguidores después de revelar uno de sus secretos mejor guardados y ¿envió mensaje a Danilo Carrera? ¡Entérate de todos los detalles!

Hace pocos meses, Michelle Renaud y Danilo Carrera terminaron de forma abrupta su relación, misma que se posicionó como una de las más estables en el medio del espectáculo, pese a ello, la actriz ha buscado continuar con su vida.

Recientemente, la joven madre envió un mensaje a sus seguidores en el que revelaba cuál era su secreto para vivir una vida plena y emocionalmente equilibrada.

Mi secreto es no tomarme nada personal, y aprender a reconocer los actos de otros o situaciones como una manera en que la vida me enseña qué me mueve y qué no, para poder cambiarme a mi misma y así ir desapegándome de viejas creencias y emociones que no son reales, ¿Me dí a entender?" Declaró la actriz.