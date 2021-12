Destrozan a Alessandra Rosaldo tras subir FOTO de su lujoso árbol de Navidad: "Muy poco elegante"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Internautas destrozaron a Alessandra Rosaldo después de que publicara una fotografía de su lujoso árbol de Navidad, el cual consiguió poner con la ayuda de una empresa de decoraciones festivas.

Desde hace algunas semanas, los Derbez montaron su decoración con motivo de las fiestas decembrinas, pero desde entonces han sido criticados por algunos usuarios quienes tachan a los adornos como demasiado costosos, hecho que le ocurrió a Eugenio cuando subió un clip presumiendo su hogar.

Con el dinero que cobran me compro una casa, gracias." Publicó un internauta.

El pasado viernes, 17 de diciembre fue el turno de la vocalista de Sentidos Opuestos, quien publicó una fotografía de ella presumiendo la decoración del árbol, el cual resaltaba por tener esferas de gran tamaño, muchos colores e incluso los nombres de cada integrante de la familia Derbez, como 'Fiona', Aitana, Eugenio, Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

Las criticas contra el árbol no se hicieron esperar, ya que hubo algunos usuarios que calificaron la decoración como excesiva o directamente decían que no les agradaba, tal fue le caso de esta persona:

De muy poco gusto, parece fiesta infantil , no Navidad... y menos es más. Está de moda rellenar el árbol con cosas gigantes, se ve muy poco elegante.

Perdón pero no me gusta, no parece árbol de Navidad.