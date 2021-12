Gloria Trevi rompe el silencio y revela cuál fue su mayor obstáculo tras salir de la cárcel

Nuevo León.- En el evento de inauguración del 'Centro de Acompañamiento de Reinserción Social Cares', en el estado de Nuevo León, la cantante regiomontana Gloria Trevi habló de cuál ha sido su mayor obstáculo luego de dejar la cárcel, hace 17 años.

El pasado 17 de diciembre, De Primera Mano compartió la participación de Gloria Trevi en la inauguración de un centro de acompañamiento en su natal Nuevo León; en este evento, la intérprete de Y Todos Me Miran le compartió a las presentes cuáles han sido sus mayores obstáculos a 17 años de dejar prisión.

En primera instancia, la cantante mexicana celebró la existencia de lugares como el 'Centro de Acompañamiento de Reinserción Social Cares', en donde se le orientará a las mujeres recién salidas las cárceles para que puedan continuar con su vida.

Me siento muy emocionada, es que no me siento Gloria Trevi ahorita, las veo y me veo en ustedes hace ya 17 años, recobré mi libertad y cada día me reintegro a la sociedad", expresó 'La Trevi'.