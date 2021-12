Mi horóscopo de hoy 18 de diciembre: Mhoni Vidente escribe las predicciones para tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, te comparte los horóscopos de hoy sábado 18 de diciembre para tu signo zodiacal. ¡Toma nota aquí de las predicciones para este fin de semana!

Aries

Los astros lo motivan a hacer los cambios que tiene en mente, anímese a esa nueva relación. Prepare un plan para sus gastos del año 2022. Llega una mayor estabilidad en el trabajo. Vigile los excesos de comida, no le benefician.

Tauro

Solamente su familia le ayudará a sanar ese hueco en su corazón. Ahorre e intente controlar más sus gastos. La oferta de trabajo que le van a hacer será muy jugosa. El estrés le causará una molestia a la que debe poner fin.

Géminis

No se deje llevar demasiado por sus emociones, reflexione antes de actuar. Controle sus inversiones, últimamente no piensa antes de actuar. Posibles tensiones en su oficina; se irán poco a poco. Una escapada al campo le vendrá bien.

Cáncer

Sin esperarlo, el amor llegará su vida. Es momento de iniciar una política de ahorro más coherente. Acepte los consejos del trabajo de quien tiene más tiempo en su empresa. Más descanso, o el sistema nervioso le pasará factura.

Leo

Este fin de semana finalmente, hablarán con la persona que le interesa. Si está pensando en pedir dinero, espere unos días. Tómese su tiempo para programar objetivos en el trabajo. Si no puede dejar algún vicio nocivo, pida ayuda.

Virgo

No haga promesas de amor a personas que no puede corresponder. Le van a comunicar un aumento de sueldo. En la actividad del trabajo, vienen buenas vibras de sus jefes. El tiempo para caminar es indispensable, no lo cambie.

Libra

Vienen en camino momentos de especial romance y amor. En lo que respecta al dinero, sigue en racha buena. Verá realizado su deseo de crecimiento laboral. Por fin gana la batalla a las agruras.

Escorpio

Ahora está con disposición para el romance. Ordene su economía antes de gastar sin atención. Llegará a acuerdos perfectos en el trabajo. Los huesos pueden resentirse si se excede con el ejercicio físico.

Sagitario

No espere que los problemas se solucionen de la nada, dialogue. Estudie sus asuntos de dinero, sea más tranquilo. No es una buena ocasión para hacer cambios en el trabajo. Si come correctamente evitará enfermedades.

Capricornio

Este es un momento perfecto, para hacer sonreír a las personas que ama. Intente que sus gastos no descalabren su presupuesto. Le encargarán un informe en el trabajo que hará muy bien. Organice todos los aspectos de su vida que la tienen estrezada

Acuario

Este fin de semana lo pasará de lo mejor gracias a la compañía de los que le aman. Es la hora de pagar todas sus cuentas pendientes, si las tiene. Buenas noticias en la oficina. Dedíquese más tiempo a solas, lo necesita.

Piscis

Este sábado habrán peleas con su familia por culpa de terceros. Jornada sin preocupaciones en el dinero. Se viene una jornada de mucha seguridad en su trabajo. Unas sesiones de meditación no le vendrán mal.

