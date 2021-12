¿Se va a TV Azteca? Itatí Cantoral, villana de novelas en Televisa, habla de su nuevo proyecto

Ciudad de México.- Itatí Cantoral, una de las actrices más conocidas en Televisa, habló sobre su nuevo proyecto; todos los detalles los dio a Ventaneando, programa de TV Azteca. ¿Firmará con la televisora del Ajusco?

La actriz y cantante mexicana sí acudió a las instalaciones del Ajusco, mas no para firmar nuevo contrato, sino para dar detalles de su nuevo proyecto laboral, el cual implica una mudanza parcial a Chile, pues filmará una película.

En la imagen, Itatí Cantoral, actriz mexicana.

En una entrevista para Ventaneando, la villana de telenovelas como María La Barrio declaró que ya hizo trato con la empresa de streaming Netflix y que va a participar en un filme en donde interpretará a una mujer con discapacidad visual.

De acuerdo con las declaraciones de Cantoral, las grabaciones empezarían cuando termine la temporada de su obra Sola en la oscuridad:

Yo termino esta temporada y me voy a Chile a hacer una película, se llama No todos sufrimos del mismo TOC, pero de lo que estoy más emocionada, además de que es una comedia muy padre, estoy emocionada porque no conozco Chile'', declaró Itatí Cantoral.