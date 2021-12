¡Shock en TV Azteca! Tras 24 años en 'Ventaneando', Bisogno 'abandona' a Chapoy por esta razón

Ciudad de México.- El conductor de Ventaneando, Daniel Bisgno, quien ha estado en medio de varias polémicas, tuvo que abandonar las instalaciones de TV Azteca la tarde del pasado viernes. ¿Acaso tuvo un pleito con Pati Chapoy?

Lo anterior se especularía debido a que en inicios de este 2021, circuló un fuerte rumor que señalaba que Daniel Bisogno dejaría TV Azteca. No obstante, el 17 de diciembre el también comediante saldría 'corriendo' de Ventaneando debido a un brutal accidente.

En la imagen, Daniel Bisgno, conductor de TV Azteca.

Desde que inició la transmisión del programa conducido por Pati Chapoy el pasado viernes, llamó la atención que Daniel Bisgno apareció en cuadro con un cubrebocas negro; este se dirigió a la audiencia y explicó que lo usaba debido a que sufrió un accidente que le afectó un diente.

Según la narración de Bisogno, la noche del pasado jueves 16 de diciembre, mordió de forma incorrecta un platillo y, sin darse cuenta, se le cayó 'la carilla del diente'. ¡Incluso cree que se lo comió!

En un restaurante japonés de repente no sé cómo muerdo, me llevo los palos chinos y se me bota la carilla del diente. No lo encontré, posiblemente me lo tragué", expresó el conductor que lleva 24 años en TV Azteca.