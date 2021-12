Devastada, Mónica Garza manda mensaje tras la muerte de su padre: "No hay palabras"

Ciudad de Mëxico.- El pasado sábado, 18 de diciembre, Mónica Garza, famosa periodista de TV Azteca, se vistió de luto y dio una dura noticia, su padre, Manuel Garza González, perdió la vida a sus 88 años de edad.

El también conocido como 'Meme Garza' fue un político sumamente reconocido de Tamaulipas, además de ser una de las figuras más importantes del PRI en la decada de los 70.

La conductora anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que su padre perdió la vida en la Ciudad de México, alrededor de las 6:20 horas, pero aseguró que se fue "arropado por el amor y la compañía de sus cuatro hijos y nietos".

A partir de que la exconductora de Ventaneando dio la noticia, varios de sus compañeros le enviaron su más sentido pésame, entre ellos Pedro Sola, Daniel Bisogno, y otras figuras de la política.

La mañana de este domingo, 19 de diciembre, la periodista envió un mensaje de agradecimiento a sus compañeros y amigos por brindarle tanto apoyo en este momento tan difícil.

He intentado responder de manera personal cada mensaje de solidaridad y cariño. Me han puesto un gran reto. De verdad no me alcanzan las palabras para agradecer tantas muestras de afecto en estos momentos tan difíciles. Les agradezco a todos con mi corazón completo. Gracias." Compartió Mónica Garza en su cuenta de Twitter.