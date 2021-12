Nerea Godínez destapa detalles de su relación con Octavio Ocaña; su hermana le responde ¿furiosa?

Ciudad de México.- A poco más de mes y medio de la muerte de Octavio Ocaña, su exprometida, Nerea Godínez subió un video a Instagram, en el que detalló algunas cosas sobre su relación con el actor, pero rápidamente la hermana del interprete de Vecinos le respondió ¿furiosa?

El pasado sábado, 18 de diciembre, Nerea Godínez compartió un gracioso video en donde se ve a Octavio Ocaña vistiendo la playera de su amado Cruz Azul, mientras está realizando sus mejores pasos de baile, en un texto, la joven explicó por qué el interprete de 'Benito' estaba bailando de manera tan chusca.

Resulta ser que la celebridad, de 22 años, quería animar a su novia a levantarse a bailar con él, cosa que ella se había negado a hacer porque no sabe hacerlo, así que, Ocaña decidió enseñarle, tal y como la misma Nerea detalla.

Quería que me parara a bailar con él (para los que no me conocen, no sé bailar) entonces vean cómo me enseña y se fija muy bien que le esté poniendo atención. Sin duda el alma de la fiesta a donde fuéramos.