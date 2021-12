¿Adiós al canal Tlnovelas? Aurora Valle revela sí habrá cuarta temporada de 'Confesiones'

Ciudad de México.- Recientemente, Aurora Valle finalizó la tercera temporada de su ciber programa, Confesiones, en el cual realiza varias entrevistas a diversos famosos, en las cuales han salido infinitas revelaciones, como cuando descubrió, junto con su audiencia que, Claudia Ramírez, había sufrido violencia de género.

Confesiones es transmitido a través del canal de YouTube, Tlnovelas, mismo en donde se transmiten algunos cortos de novelas de Televisa, entre otras cosas. Tras el cierre de la tercera temporada, Aurora Valle fue cuestionada sí regresaría para el 2022 con más sorpresas para el público.

Ya está en pláticas, sólo que me falta que me den fecha de inicio. Por lo menos eso espero, pero tengo la seguridad porque en la empresa están muy satisfechos con los resultados.

Posteriormente, la periodista fue cuestionada sí cambiaría el formato de preguntas y respuestas hacía sus invitados, a lo que ella respondió negativamente e incuso reveló que algunos programas estaban intentando copiar su formato.

A la gente le gusta el formato, disfruta lo que ve, ya hay un sello, y ya me he dado cuenta de que algunos están tratando de copiarme un poco, y eso quiere decir que vamos por buen camino. A lo que se me ocurren varias cosas diferentes, pero mientras tanto, vamos a mantener la esencia para no complicar a la audiencia.