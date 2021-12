Elenco de 'Hoy' humilla y deja en vergüenza a Legarreta por lucir así su vestido: "Es muy barato"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos momentos la querida conductora de Televisa Andrea Legarreta fue víctima de burlas y una humillación por parte de sus compañeros del programa Hoy en plena transmisión en vivo.

Minutos después de haber arrancado al aire, los presentadores Raúl Araiza y Galilea Montijo tomaron la palabra para exhibir a la esposa de Erik Rubín por el grave error que cometió antes de entrar a cuadro en el matutino.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, confesó que Andrea estaba luciendo su vestido al revés frente a las cámaras y ella no podía dejar de avergonzarse.

¿Todo bien (Andrea)? a ver público, de las cosas que suceden pues detrás de cámaras... de repente llega Legarreta y dice '¿por qué no me puedo acomodar (el vestido)? ¿por qué no puedo? ¡ay!' y le cuento ¡que se pone el vestido al revés".

A lo que la esposa de Erik Rubín de inmediato agregó: "Llegué muy tarde mana". Por su parte, 'El Negro' Araiza hace evidente que Andy estaba muy distraída pues es obvio que una prenda está al revés si no tiene la etiqueta en la parte de atrás.

Señora, usted, en su casa, la etiqueta ¿dónde va? pues atrás, todo el mundo (lo sabe)", dijo Raúl.

Acto seguido, el conductor le pidió a 'La Lega' que mostrara la evidencia y ella no se resistió, pero eso sí, no quiso enseñar la marca para no delatarse pues no es una prenda muy valiosa.

Es que ayer fui a ver a mi niña al teatro y me desperté muy tarde, llegué muy tarde y entonces traigo el vestido al revés, pero que no se vea la marca, sí está bien barato", comentó entre risas.

