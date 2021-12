FOTOS: ¿Amor en Televisa? Michelle Renaud y Danilo Carrera se dejan ver 'muy cariñosos'

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, Michelle Renaud y Danilo Carrera se volvieron tendencia después de que revelaran que su relación había llegado a su final; sin embargo, el pasado miércoles, 1 de diciembre se dejaron ver muy cariñosos en la posada de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Recientemente, Michelle Renaud publicó un compilado de fotografías en donde se dejó ver sumamente feliz y acompañada de Danilo Carrera, parecían estar sumamente cercanos e incluso abrazados, pero en cuadro no aparecían solamente ellos dos, ya que, en medio de ambos se encontraba su jefe, Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa.

Tal y como Danilo Carrera y Michelle han dejado en claro, parece ser que ambos llevan una relación amistosa bastante estable, lo que les permite aparecer en eventos sociales juntos. Por su parte, aparentemente la actriz disfrutó mucho de la reunión entre colegas, ya que, no solamente estuvo en compañía de su exnovio, esto es porque en las fotografías se pueden ver a otros famosos como Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Raquel García, entre otros.

Soy muy afortunada de tener un gran recorrido aquí donde he conocido gente que amo, personas que me suman y enseñan, amigos que me ayudan a cumplir sueños y me hacen muy feliz." Finalizó la actriz.