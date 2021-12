"Ha sido muy difícil": Cantante de duranguense revela lo 'dura' que ha sido su transición a solista

Durango, Victoria de Durango.- Famosa cantante de la música duranguense se despide oficialmente y causa impacto tras revelar cuál será su nuevo proyecto y aclara sí se alejará del mundo del espectáculo.

Recientemente, Horóscopos de Durango paralizó a Internet tras dar la noticia de su separación definitiva; por su parte, Marisol Terrazas, una de las integrantes, no perdió el tiempo y reveló su nuevo proyecto, el cual era incursionar en el género norteño-banda, pero no sólo es eso, ya que también planea experimentar con cumbias e incluso mariachis, según sus palabras en una entrevista.

La cantante fue cuestionada sobre sí olvidaría uno de los éxitos que la llevó a la fama, Antes muerta que sencilla, hecho que ella negó e incluso reveló que estaba haciendo una adaptación al norteño-banda de este tema musical.

En contraste, Marisol reveló que el cambio no ha sido fácil y que aún le cuesta trabajo estar como solista, asegura que es difícil para ella ir a entrevistas sin su compañera, Vicky.

Fíjate que la transición ha sido muy difícil, no quiero echar mentiras. Me hace falta aquí Vicky, me hace falta ese ping pong en las entrevistas. (...) Siempre me va a hacer falta.