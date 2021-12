¿La enamoró un narco? Tras veto de Televisa y desfigurarse con cirugías, actriz da fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa estrella de las telenovelas, quien fue vetada 15 años de Televisa, revela en entrevista para el matutino Sale el Sol si alguna vez algún capo del crimen organizado intentó conquistarla.

Se trata de Lucía Méndez, quien a sus 66 años ha sido toda una rompecorazones y durante su juventud fue una de las mujeres más atractivas en el mundo del espectáculo.

Ante el escándalo donde se han visto involucradas varias artistas con respecto a su presunta relación con altos capos del crimen organizado, la estrella de novelas fue cuestionada por la prensa sobre si algún narcotraficante había intentado conquistarla.

La originaria de Guanajuato apareció en un evento privado donde al escuchar las preguntas de los reporteros sobre este tema, se puso nerviosa e inmediatamente dijo:

No, no, no. Sí, alejada es una línea muy delgada, pero no, no me pasó eso".

Ante los cuestionamientos sobre si algún narco había intentado regalarle joyas para enamorarla, 'La Méndez' replicó: "No, nada de eso, para nada, no". De la misma manera, la también cantante negó rotundamente haber participado en una narcofiesta destacando:

No, a mí no me pasó, definitivamente, y creo que le agradezco a la vida que no me haya pasado".

Como se recordará, la controversia se desató tras la publicación del libro de Anabel Hernández en el que señaló a estrellas de la farándula como Ninel Conde, Galilea Montijo e Issabela Camil por su supuesta relación con capos mexicanos.

Por otra parte, Lucía Méndez aseguró que en este momento está disfrutando del amor, pero prefiere mantenerlo al margen de su vida artística por una razón.

Estoy saliendo con alguien, pero no hay ningún compromiso, y ahorita yo no quiero hacer oficial algo, soy muy feliz, libre. En el amor salgo, me divierto, no lo publicito, más nunca en mi vida voy a publicitar a alguien hasta que esté segura de lo que estoy haciendo, es complicado porque después te lo enjaretan para toda tu vida", explicó.

Veto en Televisa

Como se recordará, Méndez fue vetada de Televisa durante más de 15 años por irse a Telemundo a grabar la telenovela Marielena y triunfar en melodramas de TV Azteca durante los años 90.

Marielena fue retransmitida en 1994 en TV Azteca, la naciente empresa que era la competencia directa de la televisora de San Ángel. Este "conflicto de intereses" llevó al dueño Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo a vetar a Lucía durante más de una década.

Como se recordará, en la biografía de 'El Tigre', publicada en el año 2000, se asegura que su veto a la actriz habría sido por "déspota y diva", además de que presuntamente habría enemistado a productores, actrices y cantantes con Azcárraga.

La diva se sometió a varios 'arreglitos' y cirugías en el rostro para rejuvenecer su imagen, sin embargo, el cambio ha sido radical y se ha ganado muchas críticas, pues aseguran que luce irreconocible y hasta "desfigurada".

