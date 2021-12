¡Malas noticias para la música! Little Mix se tomará un descanso luego de 10 años de carrera

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El grupo de chicas británico Little Mix, formado por Jade Thirlwall, Perrie Edwards y Leigh-Anne Pinnock, anunció que se tomará un breve descanso luego de compartir escenarios durante 10 años; una noticia que ha dejado en suspenso a sus seguidores por desconocer el futuro que le espera a esta agrupación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mediante una serie de tuits, Little Mix detalló los motivos de su decisión y destacó que esta separación será oficial cuando termine su gira ‘Confetti Tour’ en los meses de abril y mayo del 2022. Esta publicación despertó entre sus seguidores un sentimiento de nostalgia al ver que las cantantes se retiran de la música.

De acuerdo con su anuncio en redes sociales, Little Mix reveló la causas que orillo a cada integrante tomará su camino por un determinado tiempo: "Creemos que es el momento adecuado para tomar un descanso para que podamos recargar energías y trabajar en otros proyectos".

La agrupación Little Mix, la cual se formó en 2011 gracias al programa The X Factor, también destacó en sus publicaciones que este descanso no significa la desintegración definitiva del grupo, ya que aseguraron que siguen planeando proyectos discográficos a largo plazo.

Dicha aclaración fue para calmar a sus fanáticos, quienes especularon el supuesto fin de Little Mix en la industria musical. Sin embargo, aún no siguen convencidos por un futuro regreso de la esta colaboración de chicas.

Fuente: SDP Noticias