"Muerto de hambre": Tras veto de 'Hoy', 'desenmascaran' a exgalán de Televisa; quedó en la ruina

Ciudad de México.- Diana Golden, exesposa del exconductor del programa Hoy Alfredo Adame, despotrica nuevamente contra el exgalán de Televisa por no pagarle lo que le debe.

Luego de que la actriz de telenovelas como Amores Verdaderos y Hasta que el dinero nos separe demandara al actor por daño moral, Golden aseguró que irá hasta las últimas consecuencias y que ya están embargando al conductor, pues no le había pagado.

Incluso, él mismo dio la cara en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca para admitir que está en la ruina y "no tiene ni para comer", pese a que Televisa le levantó el veto este año luego de años congelado luego de un supuesto pleito con Andrea Legarreta en Hoy.

Luego de la deuda de 25 mil pesos que tiene pendiente Adame con Diana Golden tras esa demanda, la actriz revela para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión si el conductor ya le pagó algo de esa suma.

Al ser cuestionada sobre las críticas que recibieron pues ambos coincidieron en el programa de Televisa Perdiendo el juicio, dijo:

Yo fui por la lana, a mí el tipo no me importa. El que no me supera es él, 36 años después háganme al favor. No quiere mantener a sus hijos, ¿qué puedes pensar de alguien que no mantiene ni le importan sus propios hijos?", dijo.