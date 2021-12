Tras vender hamburguesas para sobrevivir y sin exclusividad en Televisa, actriz llega ¿a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de perder su exclusividad en Televisa en 2016 tras 28 años en la empresa y abrir un restaurante de hamburguesas ante la falta de trabajo, una querida actriz de telenovelas regresa a la ficción ¿en TV Azteca?.

Se trata de la actriz Violeta Isfel, quien en los últimos meses ha estado luchando contra los fuertes efectos de las hormonas que consume para quedar embarazada, pues ahora está de vuelta en los foros de grabación de la televisora de San Ángel.

Durante la falta de ingresos y crisis económica por la pandemia, la antagonista de Atrévete a Soñar decidió montar su propio negocio de comida, en el que prepara hamburguesas y banderillas que se hicieron famosas.

Luego del éxito que tuvo su local Isfel Burgers, la actriz abrió locales en Hidalgo y CDMX. Hace unos meses debutó como conductora en el programa de Multimedios Mamá Dice con Mayra Rojas y Jimena Férez, sin embargo, llevan un par de semanas ausente de redes.

Ahora, tras confesar hace tiempo que no iría a pedir una oportunidad a TV Azteca por no traicionar a Televisa, Violeta vuelve a la actuación, aunque no a una telenovela, sino a un unitario.

Según informó el periodista de espectáculos Pepillo Origel en su columna 'Vida y Milagros' para El Sol de México, Violeta estará en un capítulo de la quinta temporada de Esta historia me suena, programa producido por Genoveva Martínez.

Como se recordará, este unitario se basa en una canción para hacer el capítulo, mismo que saldrá al aire el próximo año.

Se trata del éxito pop de OV7 titulado 'Shabadabadá', y una buena idea fue llamar a Mariana Ochoa para protagonizar el capítulo que también tendrá cierta conexión con lo que es un grupo musical. La cantante, que también es conductora del matutino 'Sale el Sol', interpretará a una maestra de nombre 'Gema' y con ella participan Violeta Isfel además de algunos niños", escribió.

Este sería su regreso a la ficción luego de que estuviera participando en los programas de comedia Me Caigo de Risa y Más Noche de Israel Jaitovich.

