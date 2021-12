"Ya despertó": Ahogado en llanto, actor de Televisa da inesperada noticia sobre Carmen Salinas

Ciudad de México.- La actriz costarricense Maribel Guardia confesó que hace unas horas el actor de Televisa Albertano les dio una inesperada noticia a ella y a sus compañeros de El Tenorio Cómico pues llorando les confirmó que Carmen Salinas había despertado.

Como se recordará, ya se cumplieron tres semanas desde que la primera actriz fue hospitalizada e ingresada a terapia intensiva tras sufrir una hemorragia cerebral que la mantiene en coma. Hace unos días la familia Salinas declaró que había un poco de mejoría y que doña Carmelita ya estaba respirando sin apoyo artificial.

En una entrevista exclusiva con el programa Sale el Sol, Maribel Guardia detalló que Albertano, personaje interpretado por Ariel Miramontes, llegó a los camerinos de El Tenorio Cómico ahogado en llanto pues había leído que doña Carmelita por fin había despertado.

Hoy estábamos y Albertano llegó llorando y me dice 'Maribel, Carmen se despertó ' y no, bueno, nos abrazamos, hicimos una gran fiesta", contó.

Sin embargo, la exesposa de Joan Sebastian comentó que la información que les proporcionó Albertano era falsa pues Salinas continúa en coma.

Después Benito Castro me dice 'no Maribel, no es verdad, es que son noticias fakes' y uno lo cree todo, es que era una noticia tan linda que todos estábamos emocionados, ojalá que fuera así, que se haga realidad", expresó la actriz.