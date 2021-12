Adiós Televisa: Tras despido de '¿Quién es la Máscara?', Emilio Osorio hace fuerte revelación

Ciudad de México.- Después de que se despidiera a Emilio Osorio de ¿Quién es la Máscara?, tras revelarse de él era quien estaba detrás de 'La Hueva', el famoso actor le dijo adiós a Televisa con una fuerte revelación que impactó a todos.

Emilio el pasado domingo 19 de diciembre, reveló su identidad en la gran final del programa más misterioso de la tv, descubriendo que estaba detrás de uno de los personajes más emblemáticos y confesándose ante el jurado, Yuri, Juanpa Zurita, Carlos Rivera.

El joven hijo de Juan Osorio confesó que se sintió muy feliz interpretando a su personaje, pues pudo jugar con personalidades distintas y de cierta forma tuvo que mentir, cosa que "no va con Emilio", aunque confesó que sí se identifica con eso de hablar demasiado.

De igual forma agradeció al público que le permitió haber llegado a la gran final del popular programa nocturno, charlando principalmente con el novio de Cynthia Rodríguez.

“Creo que si llegué fue gracias a la gente y a la confianza que uno se da a sí mismo. Mentí porque La Hueva hacía eso, se divertía y era traviesa; nunca en mi vida me había dado la oportunidad de mentir de esa manera porque creo que no va con Emilio, siempre he sido educado con no mentir, ir derecho aunque sea algo que no nos guste", expresó.