Antes de fallecer, Carlos Marín, de Il Divo, graba un VIDEO; esto es lo que dijo

Ciudad de México.- El cantante Carlos Marín, de la agrupación, Il Divo falleció durante el pasado fin de semana, después de ser inducido a un coma a causa de los graves síntomas del Covid-19. El barítono fue captado en el último video que subió a su cuenta de Instagram.

Antes de que la salud de Carlos Marín se viera mermada por el nuevo coronavirus, el cantante publicó un video en su cuenta de Instagram para invitar a sus seguidores a acompañarlo en el inicio de su nueva gira con la agrupación, según información dada por la celebridad, los conciertos comenzarían en Maspalomas, Gran Canaria.

Esta noche en Maspalomas en Gran Canaria, comienzo de la gira de Il Divo." Escribió en su publicación el pasado 28 de noviembre.

Lamentablemente, después de contagiarse de Covid-19, su salud se fue deteriorando rápidamente, por lo que su último concierto fue en Bath, Inglatera el pasado 6 de diciembre, con For Once in my Life: A Celebration of Motowon.

Finalmente, sus compañeros fueron quienes dieron la lamentable noticia, después de haber compartido los escenarios juntos durante 17 años, tuvieron que despedirse de su gran amigo, Carlos Marín.

