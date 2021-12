Casi muere: Tras pleito con Chapoy, exconductora de 'Ventaneando' llega a 'Hoy' con dura noticia

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien antes de unirse a Televisa trabajó para Pati Chapoy en TV Azteca, regresó a los foros de Televisa y confesó muy conmovida que hace unos días estuvo a punto de morir debido a difíciles complicaciones de salud.

Se trata de la controversial periodista Martha Figueroa, quien este 2021 tuvo la oportunidad de reconciliarse con la líder del programa Ventaneando luego de más de 20 años de pleito tras haber trabajado juntas cuando recién comenzó este proyecto de espectáculos.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, 'La Figueroa' acusó directamente a Chapoy de haberle impuesto un cierto tipo de veto para que no consiguiera trabajo luego de haber salido de Ventaneando para cubrir el Mundial del 98.

Desde hace unos días, la gran amiga de Pepillo Origel había tenido muy preocupados a todos sus seguidores de las redes pues desapareció del programa Con Permiso y del matutino de Las Estrellas abruptamente. Ahora se sabe que fue porque estuvo hospitalizada y al borde de la muerte.

Afortunadamente, Martha libró este difícil episodio y en su regreso al programa Hoy contó las emociones que sintió al pensar en que podría fallecer debido a una infección y perforación en los intestinos.

Tuve un problema médico feo, me iba a quitar una banda que tenía desde hace mucho y cuando me abrieron tenía una infección horrible, había un problema en el intestino, ¡horrible! la libré pero por un ratito yo pensé que no... sí la vi cerquita", contó muy conmovida.