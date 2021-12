Golpe a Pati Chapoy: Sergio Andrade 'hunde' a la líder de 'Ventaneando' al revelar amorío

Ciudad de México.- La famosa y siempre polémica periodista, Pati Chapoy, recibió un nuevo golpe, pues no hace mucho el productor, Sergio Andrade, en un libro 'hundió' a la líder de Ventaneando, pues aseguró que tuvo un amorío con la conductora de TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras el lanzamiento de dos polémicos libros sobre celebridades de Televisa, el Ajusco o la biografía no autorizada de Vicente Fernández, recordaron la publicación, Amarga Seducción: La Verdadera Historia de Sergio Andrade y Sus Caperucitas, en la que habla de un romance con Chapoy.

El libro escrito por la periodista Claudia de Icaza, supuestamente fue escrito basado en una entrevista que le hizo a Andrade, en el que asegura que la jefa de Daniel Bisogno sostuvo un apasionado romance con él, aclarando que él quiso revelarlo todo por ciertas declaraciones que ella hizo.

Vi unas declaraciones donde negaba su relación conmigo haciéndose la chistosa pues sabe que para ese viaje ella sí tiene coartada, pues no pasó nada y ya lo nuestro había terminado años atrás. Y yo, a pesar de sus renovadas embestidas no daba pie a nada, ni tenía el más mínimo interés por ella", habría dicho Andrade sobre Chapoy.

Tras esto, recordó a las personalidades que estuvieron con él entre 1983 y 1984, fueron testigos de lo "apasionada" que presuntamente estaba por él, del cómo lo "buscaba, seguía y llamaba", además de lo mucho que "festejaba e iba a fiestas" con él, incluso en su "casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde".

Salíamos a comer a un restaurante discreto o ella iba a mi oficina, y hasta se permitía bromas tontas, como, al pasar por Tres Marías, decir: 'Ay, no vaya estar el carro del Álvaro ahí. Déjame ver', y se reía. Iba toda acelerada, sin soltarme de la mano o el cuello mientras manejaba", dice el libro.

Finalmente dijo que él trató de resistirse a sus coqueteos, pero al final "sucumbió a la tentación", aunque a él no le gustaba estar con mujeres casadas.

Esto ocurrió cuando yo me encontraba todo acelerado en la salita de fotocopiadoras de Siempre en Domingo. Ella llegó, cerró la puerta, se me arrimó y me dijo: '¿Qué nos das Andrade? ¿Qué nos das que nos traes loquitas?'", expresó.