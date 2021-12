Golpe a TV Azteca: Tras casi morir y años desaparecida, exconductora de 'Hoy' vuelve a Televisa

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Silvia Lomelí, quien se convirtió en una cotizada artista durante los 2000, regresó a los foros de Televisa luego de años desaparecida y alejada de la pantalla chica porque estuvo al borde de la muerte tras sufrir un infarto.

La bella mujer mexicana condujo el reality Código Fama y el programa Hoy Sábado durante 5 años, además de que realizó telenovelas como Cómplices al rescate hasta que en el 2004 sufrió el problema cardíaco que arruinó su carrera y la hizo permanecer alejada de la televisión por varios años.

Como se recordará, la presentadora estaba en las grabaciones de la telenovela Misión S.O.S. en 2004 cuando sufrió un paro cardiaco que la hizo perder la vida por al menos tres minutos en pleno foro de televisión.

En el 2018, Lomelí volvió al foro del matutino de Las Estrellas para platicar la pesadilla que casi la lleva a la tumba y contó que entre las secuelas que sufre por esta situación, está la pérdida de memoria, de equilibrio, entre otras.

Se me paró el corazón, tuve un paro cardíaco. Se tardaron mucho tiempo en reanimarme, faltó oxígeno en el cerebro y me provocó una cosa que se llama irritabilidad cortical...Después de muchos años estamos vivos y no sabíamos si la iba a librar, si iba a brincar el charco y gracias a Dios que quiso que siguiera viva y aquí estoy", expresó.