¿Igual que Paty Navidad? Tras declararse antivacunas, exactor de Televisa da positivo a Covid-19

Los Ángeles, Estados Unidos.- La mañana de este lunes, 20 de diciembre, un exactor de Televisa publicó en su cuenta oficial de Twitter que dio positivo a la prueba de PCR del Covid-19, esto pese a que anteriormente se declaró antivacunas, de forma muy similar a como lo hizo Paty Navidad.

Se trata del actor originario de Tamaulipas, José Eduardo Verástegui, quien apareció en producciones como Soñadoras y Alma Rebelde, ambas telenovelas de Televisa en la década de los 90.

De acuerdo con información dada por el mismo actor, a pocos días de la llegada de Navidad, se hizo una prueba de detección de Covid-19 en Los Ángeles, donde dio positivo al virus.

El actor aseguró que esta experiencia lo ha hecho reflexionar con respecto a sus seres queridos, ya que no podrá estar con ellos durante las fiestas decembrinas.

Anteriomrnete, Verástegui fue ampliamente criticado en redes sociales después de que declarara su desconfianza con respecto a las vacunas contra el Covid-19.

No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas.