Laura Zapata, actriz de Televisa, confiesa que familiar abusó de ella cuando era niña

Ciudad de México.- Laura Zapata se colocó en medio de la polémica durante la presentación de su segundo libro de poemas titulado Pensamiento ventana, pues luego de manifestar que todo el texto forma parte de sus vivencias, la artista impactó al leer la composición de nombre "Mi niña interior", que trata de una menor que sufrió abuso a manos de un familiar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante su encuentro con la prensa, la reconocida villana de Televisa no quiso profundizar en el tema, por lo que únicamente respondió:

Está lleno de vivencias, de experiencias, de lecturas, de la vida. Es algo que tengo dentro, estoy compartiendo mi vida, y mis cosas. Estoy por encima del bien y del mal… no quisiera que el tema de mi libro se convierta 'en que se la violó no sé quién', 'le tocó no sé qué', ¡por favor se los pido!".