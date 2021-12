Mi horóscopo de hoy 20 de diciembre: Mhoni Vidente te comparte las predicciones para tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pitonisa más famosa de México y el mundo de los espectáculos, Mhoni Vidente, te comparte el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, el cual contiene las predicciones de este lunes 20 de diciembre. ¡Te encantará!

Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de este lunes 20 de diciembre.

Aries

Deje que sus buenos sentimientos sean protagonistas en esta nueva semana. No arriesgue su dinero en juegos o apuestas que no tienen bases. Por fin dan fruto todos sus esfuerzos en el trabajo. No baje la guardia y haga caso a su doctor.

Tauro

El diálogo pondrá fin a los malentendidos con amigos o pareja. Si posee ahorros en el banco, todo marchará muy bien para usted. Proyectos en la oficina no le van a faltar. Tenga cuidado con las rodillas; recuerde caminar bien.

Géminis

Su pareja le quiere tal como es, no intente ser alguien que no es. Su cuenta de banco está en números rojos, no realice compras sin pensar. Eleve su autoestima en el trabajo; crea en su talento. Dormir más le ayudará en su vitalidad.

Cáncer

Los consejos de algún miembro de su familia serán muy buenos para usted. En un tiempo ideal para invertir en un banco o aplicación. Mejoras en el trabajo vienen en camino. Le falta energía, duerma un poco.

Leo

Muchas relaciones en esta semana se manifestarán. No haga ningún tipo de apuesta, los astros no la apoyan. Se siente muy valorado por sus jefes de trabajo. El insomnio le puede trae mal carácter, si no pone remedio.

Virgo

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. De dinero, muy bien. Demostrará á sus jefes lo que vale. Puede padecer de cefaleas continuadas.

Libra

Tiene noticias de un familiar que no había visto desde hace meses. Oportunidad de mejorar sus asuntos de dinero. Concéntrese en los objetivos del trabajo que le interesan. Tenga en cuenta sus malestares y consulte al médico.

Escorpio

Romántico y detallista con su amor en estos días. Esas inversiones a largo plazo resultarán muy buenas. Lea muy bien los encargos antes de entregarlos en el trabajo. Su estado físico es perfecto y luce mejor que nunca.

Sagitario

Los juegos en el amor se le van a caer muy bien en estos días. Invertir en sus intereses puede ser un buen negocio. La situación del trabajo con la que sueña por fin acaba. Los paseos al aire libre contribuirán a erradicar sus nervios.

Capricornio

Los problemas que tiene con su pareja por fin se acaban. Últimamente ha gastado más de lo que gana, modérese. Sea precavido en la oficina o lo echará todo en un saco roto. Respecto a la salud, todo va de maravilla.

Acuario

Vienen cambios satisfactorios en temas amorosos. Utilice el dinero que ha ganado para pagar alguna deuda grande. Hoy el trabajo le traerá agradables premios. Tendrá pequeños problemas de tipo renal.

Piscis

Hoy inicia una nueva etapa con su pareja. Oportunidad de ser generoso con sus seres más queridos; su economía va bien. Impedimentos para desarrollar sus labores en el trabajo. La mejor terapia es hacer ejercicio pesado; busque pesas.

