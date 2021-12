Miguel Bosé explota contra el Covid-19 y asegura que no cree en la variante Ómicron

Madrid, España.- El pasado mes de marzo, Miguel Bosé perdió a su madre, Lucia Bosè, víctima de coronavirus, pese a esto, el cantante se ha dedicado a asegurar que la pandemia es una farsa en la que los grandes gobiernos están inmiscuidos.

Tras esta polémica, el español de 65 años de edad decidió volver a hablar del tema y recientemente negó que la variante Ómicron sea tan peligrosa como se ha hecho creer a la gente.

Durante una entrevista para el programa Viviana con vos en España, el intérprete puntualizó, además, que la vacuna contra el virus sería mortal para la población, hecho al que no piensa contribuir.

Yo no quiero estar siendo parte de una farsa, que por la información que tengo… yo decidí irme del lado de mi corazón y mi intuición, no me han educado a mentir", detalló.