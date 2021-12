Shock en Televisa: Sofía Castro llega a 'Sale el Sol' con devastadora notica: "Fue feo"

Ciudad de México.- La famosa y siempre polémica actriz, Sofía Castro, hace poco llegó a Sale el Sol, donde dejó en shock a Televisa y a Imagen TV, con la devastadora noticia que confesó en vivo, señalando que fue algo "feo" para ella y que incluso la hizo llorar.

La hija de Angélica Rivera, mejor conocida cómo 'La Gaviota', recientemente brindó una entrevista a Sale el Sol, en la que habló de su amarga experiencia en los Estados Unidos, que la hizo sentirse muy insegura y a punto de dejar los estudios de actuación.

Según Castro, mientras estudiaba en Los Ángeles, un maestro la reprobó por el simple hecho de ser latina, además de que se burlaba de su acento y le decía que los mexicanos solo querían probar dos.

Una vez me paso en Los Ángeles, yo me fui a estudiar a los 17, y un maestro del conservatorio en el que yo estaba me reprobó por ser mexicana, y fue feo porque me reprobó a mi y a un amigo mío, se llama Sam, afroaméricano se burló de mi, de mi acento", reveló Sofía.