¿Bárbara Mori desea volver a ser madre? Esto dice la actriz de Televisa al respecto

Ciudad de México.- La actriz uruguaya Bárbara Mori confesó reveló públicamente si desea volver a ser madre y reflexionó sobre lo importante que fue para ella tener a su hijo Sergio, y los aprendizajes que esto le dejó.

Durante una entrevista en el programa Hoy, la artista de Televisa confesó que gracias a su más reciente trabajo cinematográfico Tú eres mi problema fue que pudo hacer una introspección sobre lo que implica la maternidad.

Soy una mujer consciente de todos los errores que cometí con mi hijo y que si hoy fuera mamá, cómo haría las cosas distintas, que no tengo pensado ser mamá para nada en lo absoluto, no me interesa".