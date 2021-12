Bárbara Mori exhibe a Sergio Mayer y revela lo duro que fue ser madre: "Era un rebelde sin causa"

Ciudad de México.- Recientemente, Bárbara Mori destapó detalles sobre la maternidad y reveló lo difícil que fue criar a Sergio Mayer Mori sin la ayuda del exGaribaldi, pese a que éste último aseguró que siempre fue un padre presente.

La exprotagonista de Rubí, Bárbara Mori asistió al programa matutino, Hoy, a conceder una entrevista para promocionar su nueva película, Tú eres mi problema, filme en el que la actriz se sintó completamente identificada al abordar el tema de ser madre soltera.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Bárbara Mori detalló aspectos sobre su propia experiencia con la maternidad en los que dejaba en claro que Sergio Mayer, padre de su hijo, no estuvo tan presente.

Me impresionó cuantas ideas se parecían a la historia, me identifiqué muchísimo con las veces que le gritaba a mi hijo, que estaba en una edad súper difícil, obviamente tiene 23 años ahorita, pero cuando tenía 14 o 15, era un rebelde sin causa, y fue muy difícil." Declaró Mori.

Finalmente, la celebridad de origen uruguayo y exestrella de Mirada de Mujer declaró que no piensa volver a ser madre y recalcó que cometió muchos errores con su hijo.

Soy una mujer consciente de todos los errores que cometí con mi hijo, y que si hoy fuera mamá, ¿cómo haría las cosas distintas?, que no tengo pensado ser mamá para nada, en lo absoluto, no me interesa, pero sí cuando uno hace el trabajo interno vas a aprendiendo cuáles fueron los errores y tratas de quizás no corregirlos, pero sí de aprender de ellos para no volverlos a cometer.