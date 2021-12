"Estás deforme": Ninel Conde deja boquiabierto a Instagram al presumir su rostro en esta FOTO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más a la cantante y actriz mexicana Ninel Conde le llovieron decenas críticas y fuertes burlas en las redes sociales debido a que hace algunas horas mostró su rostro muy de cerca luego de haberse sometido a otro arreglito estético.

Como se recordará, la llamada 'Bombón Asesino' hace algunas semanas les presumió a todos sus seguidores que había viajado hasta Beverly Hills para visitar a un conocido cosmetólogo dermatólogo para que le practicara un procedimiento en el rostro que mejoraría la apariencia de su piel.

Sin embargo, decenas de internautas se le fueron encima ya que consideran que luce irreconocible a sus inicios en el mundo del espectáculo debido al supuesto exceso de cirugías y arreglitos en cara y rostro.

Durante la tarde de ayer lunes 20 de diciembre, Conde aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir una nueva selfie en la que presume su indiscutible belleza desde The Groove en Los Ángeles, California, pero el exceso de filtros le costó varias críticas.

La publicación de Ninel dividió las opiniones de sus seguidores, pues sus fieles fans no han dejado de escribirle elogios y llenarla con más de 12 mil Me Gusta, sin embargo, sus haters también se hicieron presentes y no han parado de hacer fuertes críticas contra ella.

Estás bien hermosa".

Qué rara se te ve la cara, exageraste con el filtro".

Ya falta poquito para que nadie te reconozca".

Un filtro más y desaparece mi cel".

Parece muñeca pero diabólica".

Qué bonito bombón".

Ya no te hagas nada en la carita".

¿Qué te pasó? estás irreconocible y deforme".

Fuente: Instagram @ninelconde