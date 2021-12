Golpe a TV Azteca: Tras veto de Televisa y 180 días 'en coma', polémica actriz vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien ha confesado abiertamente que fue vetada de Televisa por orden de una poderosa productora, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy para compartir detalles de su nuevo proyecto.

Se trata de la también conductora mexicana Susana Zabaleta, quien en el año 2000 fue congelada de la empresa de San Ángel por un malentendido con la productora Carla Estrada ya que esta decidió poner a su personaje de la telenovela Mi destino eres tú en coma durante 180 capítulos.

En una entrevista que concedió a Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, la soprano originaria de Coahuila explicó que el motivo por el que acabó vetada de la televisora fue porque Estrada creyó que la había insultado.

Estábamos en una camilla, se estaba muriendo el personaje de Jorge Salinas y le digo: '¿Qué tal wey? que soy tu pin... karma', entonces entra Carla Estrada y me dice: 'ya te oí' y yo: '¿De qué?', 'Que dijiste pin... Carla'... 'Dije pin... karma, ¿verdad Jorge?', 'no, yo no oí nada'... 'Lucero ¿verdad que dije pin... karma?' 'No.. yo no oí nada'", contó.