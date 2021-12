¿Irreconocible? Caeli se somete a arreglo estético y sorprende a internautas

Ciudad de México.- La youtuber Caeli, por medio de su cuenta de Instagram compartió unas historias en las que confesó que se sometió a un arreglo estético en el rostro.

Y es que a pesar de tenerle miedo a la agujas, la influencer tuvo que enfrentar sus fobias, al inyectarse los labios, con el fin de tenerlos un poco más carnosos.

Cabe mencionar que en los últimos meses, la también actriz a sido cuestionada sobre su aspecto físico, pues se le ha visto más delgada, además de algunos cambios en el rostro.

Mis labios, día 1, miren me salió un moretoncito aquí y aquí, la verdad es que no mucho, me gusta, me gusta, esto es normal ahorita", dijo.