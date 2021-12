Shock en Televisa: Allisson Lozz rompe el silencio y revela que Altair Jarabo nunca la buscó

Ciudad de México.- Allisson Lozz exhibió a Altair Jarabo y reveló que la antagonista de En el Nombre del Amor jamás la buscó, después de enterarse de que la exparticipante de Código Fama corría riesgo de quedarse ciega a los 30 años.

En el año 2020, Allisson Lozz impactó a la industria del espectáculo después de informar que corría el riesgo de quedarse ciega debido a los problemas de visión que comenzó a manifestar desde niña; según los médicos, la inteprete de 'Paloma' tenía la córnea muy dañada y probablemente no aguantaría una cirugía.

Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necsitaba tratamientos para fortalecer la córnea a los 30 (años) más o menos iba a quedar ciega y sí, estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega." Declaró la exactriz.

Recientemente, Altair Jarabo fue cuestionada sobre la situación de Lozz en un encuentro con la prensa, a lo que ella respondió sorprendida que no estaba enterada del tema, ya que había perdido contacto con Allisson desde hacía mucho tiempo, pero aseguró que buscaría a su excompañera de grabaciones.

El pasado lunes, 20 de diciembre, Allisson Lozz fue cuestionada por sus seguidores sobre las declaraciones de Altair a lo que ella respondió que nunca la contactó.

No me voy a quedar ciega, eso parecía, me dijeron cuando tenía 18 años, pero ya la tecnología ha avanzado así que estoy super contenta y Altair no me ha contactado. Supongo que se espantó porque le dijeron eso pero no." Declaró Lozz durante un live.