Shock en Televisa: Exintegrante de 'VLA' llega a 'Hoy' y destapa secreto de Galilea Montijo y Legarreta

Ciudad de México.- Televisa recientemente quedó en completo shock, pues Liliana Arriaga, conocida cómo 'La Chupitos' y una reconocida exintegrante de Venga la Alegría, llegó al programa Hoy y destapó un sorprendente secreto de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, en pleno en vivo.

'La Chupitos' es una de las comediantes más reconocidas de la empresa San Ángel, sin embargo, en el 2021 firmó un contrato con TV Azteca, donde formó parte de Todos Quieren Fama y participó en más de una ocasión en Venga la Alegría, en el 'Guerra de Chistes'.

Tras casi seis meses en la empresa del Ajusco, nuevamente regresó a Televisa y se unió a Las Estrellas Bailan en Hoy, donde fue de las celebridades más queridas y de las favoritas para llegar a la gran final, aunque renunció para darle el lugar a una pareja que según ella, "lo merece más".

Después de esta renuncia, 'La Chupitos' regresó a la gran final para una presentación especial, en donde grabó momentos detrás de cámaras, cómo la ocasión en la que Yuri estaba desayunando, mientras que la maquillaban o que Lola Cortés estuvo muy pegada a su celular, la cual dijo que estaba muy enamorada.

De igual forma, mostró el emotivo momento en el que Andrea Rodríguez le daba un tierno mensaje a sus colegas de la empresa, señalando que cualquiera que quedara como ganador iba a traerle felicidad a todos sus colegas, pues sabían que lo merecían.

Las que tampoco se salvaron de dicha cámara fueron Legarreta y Montijo, pues grabó el momento en el que la esposa de Erik Rubín le daba sus zapatillas a su colega, porque esta olvidó las suyas en su casa, por lo que la famosa actriz también reveló que es la heredera de la madre de Matteo en cuestión de zapatos.

Se me olvidaron los zapatos y que mi Bebabets me presta los suyos... Nos prestamos todo, menos los maridos", expresó Galilea. "Lo bueno que calzamos igual, por eso es que ella me va a heredar todos sus zapatos", dijo Legarreta.