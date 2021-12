Tras dejar 'Hoy', Romina Marcos exhibe fuerte secreto de su madre, Niurka Marcos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de dejar el programa Hoy cómo ganadora, la famosa cantante y actriz, Romina Marcos, sorprendió a millones al no dudar en exhibir un fuerte secreto de su siempre polémica y muy reconocida madre, Niurka Marcos.

Romina fue la ganadora de Las Estrellas Bailan en Hoy, al lado de Josh Gutiérrez, por lo que se ha convertido en la sensación en redes sociales y fue entrevistada por TV Notas, a los cuales aclaró que no tiene una relación romántica en estos momentos.

De igual forma, reveló un secreto muy inesperado de su madre, cómo el hecho de que la cuida de las envidias con un ritual y unas pulseras de su religión, la de los santos, la cual muchos dicen que son los que realizan santería que hace daño a la gente, a lo que ella dice que no es así.

Muchas personas piensan que es una religio´n fea, pero es una fe muy bonita, te hacen limpias para proteger y prevenir. Si quieres alejar a alguien de tu vida, pides que lo alejen de ti, pero no le hacen dan~o a la persona. Es una religio´n muy difi´cil, que lleva tiempo, dedicacio´n y respeto, y por medio de mi mama´ nos protegen, a ella la protegen de las envidias", reveló Romina.

De igual forma señaló que de los santos, ella es hija de Yemayá, la santa del mar, por lo que cada vez que a la playa debe de pedirle permiso para poder meterse al mar, sino podría llevársela con ella, incluso recordó la ocasión en la que casi se ahoga por no hacerlo.

Finalmente sorprendió al revelar que su madre no de la apoyo económico, pero no porque no quiera, sino porque ella se lo ha pedido ya que quiere ser completamente independiente y mantenerse sola, además de que ella quiere ver feliz a su madre y acepta sus relaciones amorosas.

Nada, se´ que si le pido me presta, pero tengo que mantenerme a mi´ misma. Ella nos ensen~o´ a ser independientes, por ella aprendi´ a levantarme cada di´a a trabajar y a luchar. Me preguntan si me siento sola ahora que mi mama´ vive en Me´rida, al contrario, estoy muy co´moda, estoy acostumbrada a hacer mis cosas y a estar sola", concluyó.

