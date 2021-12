Vetada y sin ahorros: Tras 35 años en Televisa y traición con TV Azteca, actriz da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien fue vetada de Televisa hace varios años por traicionarlos con TV Azteca, reapareció y compartió una inesperada noticia luego de que declarara que se estaba quedando sin ahorros y que su prometido había terminado con ella.

Se trata de la también cantante y comedianta Aida Pierce, quien comenzó su espectacular carrera en la empresa de Emilio Azcárraga desde 1981 cuando participó en La carabina de Ambrosio y después le siguieron más éxitos en programas como Hospital de la risa y Humor es... los comediantes.

Además, la guapa artista tuvo la oportunidad de actuar en telenovelas como Carita de Ángel, Amor sin maquillaje, Sueño de amor, entre otras. Sin embargo, estuvo vetada de San Ángel años atrás pues no le perdonaron que se fuera a TV Azteca.

Yo sin que me firmaran ningún trabajo me fui y me quedé como el perro de las dos tortas... pero no hay que culparte, uno lo hizo pensando en lo mejor para uno, pero al final no se me dio en ninguna de las dos (empresas)", contó en Sale el Sol.

Lamentablemente, los últimos meses tampoco han sido tan fáciles para Aida pues se enfrentó al fuerte escándalo de que su hijo fuera arrestado por pasarse de listo y disfrazarse para ser vacunado contra el Covid-19.

La originaria de Acapulco también se enfrentó a una decepción amorosa pues confesó que había terminado su más reciente noviazgo a pesar de que estaba comprometida y tenía planes de llegar al altar en 2021. Aunado a ello, la actriz de 65 años también comunicó que regresaba a trabajar a pesar del miedo a contagiarse de coronavirus, pues sus ahorros se le comenzaban a acabar.

Ahora en una nueva entrevista que dio al programa Sale el Sol de Imagen TV, Pierce declaró que espera que este próximo 2022 pueda volver encontrar el amor pese a que su último romance no salió como lo esperaba y acabó con el corazón roto.

Yo creo en la ley de la atracción, yo sí me quiero dedicar a una persona, me gusta mi trabajo, pero si estoy con una persona, me gusta estar con él", dijo la acapulqueña.

Aida recordó que fue un mal entendido lo que fracturó su romance, pues ella dijo que luego de casarse, no volvería a trabajar y que su madre viviría con ellos, lo cual no agradó a la familia de su prometido y terminaron rompiendo.

Le dije 'ya estoy grande, ya quiero que alguien me apapache pero necesito saber si me puedes apoyar económicamente' y me dijo que sí... sus hijos se enojaron con él y no querían saber nada de mí", declaró.

