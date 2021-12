Alejandra Ávalos impacta a Imagen TV al exhibir esto de las preferencias de Juan Gabriel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y siempre polémica actriz y cantante, Alejandra Ávalos, nuevamente impactó a todos dentro de Imagen TV al no dudar en exhibir esto sobre la preferencia sexual del gran cantautor, Juan Gabriel, en entrevista para Sale el Sol.

Ávalos nuevamente está en medio del escándalo, pues al cuestionarle sobre las preferencias sexuales de Juan Gabriel, ya que ella afirmó que el cantante se fijo en su exesposo, ella no se inmutó al hablar al respecto y reafirmar que si era homosexual y nadie tenía derecho a juzgarlo.

Según la actriz, el intérprete de Así Fue era un gran cantante y autor, que siempre supo cómo "callar muchas bocas", con mordaces frases para aclarar sus preferencias sexuales, recordando la más famosa: "Lo que se ve, no se juzga", señalando que a las mujeres no les molesta si es o no heterosexual, cómo a un hombre lo haría.

Es muy raro encontrar una mujer homofóbica, a muchos hombres les enoja, quedan en shock, pero como las mujeres eran el principal público de Juan Gabriel, ¿cómo vamos a criticarlo?, me incluyo, desde un principio él tuvo su vida privada cómo privada, y nosotros no sabíamos que hacía de ella, pero siempre dijo: 'Lo que se ve, no se juzga', él calló muchas bocas de periodistas que en su momento querían hacer mella de esa preferencia y de su vida, y él cayó a gente con muchas frases", expresó Ávalos.

De igual forma señaló que aún había muchas celebridades que e callaban a causa del que dirán, por lo que pidió respeto para aquellos que tomen el valor y salgan del clóset, afirmando que ella conoce a personas que ya con hijos deciden confesarse y cambiar sus predilecciones.

Claro, siempre los va a haber, y no solo en México, en el extranjero, en cualquier país del mundo, siempre va a haber gente que en su momento, incluso en su trayecto de vida pueden cambiar de opinión y de elección sexual, yo conozco familia con hijos, y de repente la mujer dice: 'Yo ya no quiero intentar con hombres', y cambian su predilección", concluyó.

Internet

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento