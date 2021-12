Por poco muere: Tras dejar TV Azteca por Televisa, Martha Figueroa saldría de 'Hoy' en estado grave

Ciudad de México.- Después de dejar TV Azteca por Televisa, la famosa presentadora, Martha Figueroa, estuvo a punto de morir, pues según reveló, tuvo un fuerte problema de salud que lo llevo al quirófano del cual no estaría curada, ya que afirman que la habría obligado a dejar el programa Hoy en un grave estado.

Hace un par de semanas se despertaron las preocupaciones entre los fans de Televisa, pues Figueroa no estuvo en el matutino ni tampoco en su programa de Univisión, Con Permiso, desatando comentarios cómo que pudo haber sido despedida de estos.

Pero, la tarde del miércoles 15 de diciembre, Martha rompió el silencio y en su cuenta de Instagram confesó que su ausencia se debe a que tuvo que ser operada de emergencia, debido a problemas en el intestino, pero que por fortuna ya fue dada de alta y se encuentra bien, trabajando.

Ante esto, el pasado martes 21 de diciembre se presentó en el programa Hoy, en donde reveló que estuvo a nada de morir debido a la fuerte infección que tenía en sus intestinos, un problema con ellos que fue algo "horrible", según la presentadora.

Tuve un problema médico feo, me iba a quitar una banda que tenía desde hace mucho y cuando me abrieron tenía una infección horrible, había un problema en el intestino, ¡horrible! la libré pero por un ratito yo pensé que no... sí la vi cerquita", contó muy conmovida.