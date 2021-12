"Si la golpeó, es por algo": Mamá de Eleazar Gómez culpa a Tefi Valenzuela por dejarlos "pobres"

Ciudad de México.- Melissa Sánchez, quien es madre de Eleazar Gómez, se entrevistó con diferentes reporteros hace varias horas y aprovechó para arremeter en contra de Tefi Valenzuela, quien denunció al actor hace 1 año luego de propinarle una golpiza y tratar de estrangularla.

La señora causó gran indignación con sus declaraciones pues aunque su hijo admitió haber golpeado a su novia, justo horas después de pedirle matrimonio, ella cree que él solo actuó por instinto ya que considera que Tefi lo habría provocado.

Asimismo la mamá de Eleazar, quien supuestamente está vetado de Televisa y TV Azteca pues ningún productor lo querría contratar, señaló que ella no puede 'perdonar' a Valenzuela pues hizo que su hijo estuviera en la cárcel "injustamente" y hasta dio a entender que le gustaría hacer 'justicia' por su propia mano.

Ni como madre, ni como nada no puedo perdonar porque no soy Dios... le quiero arrancar... bueno mejor no digo qué le quiero hacer", expresó.

Sin tapujos, la señora aseguró que la originaria de Perú los dejó "pobres" pues les habría exigido "mucho" dinero para que el exgalán de novelas saliera de prisión: "Mucho... mucho, no te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante".

Y ya para finalizar, Melissa también aseguró que nunca le cayó bien la cantante y es que aseguró que Tefi solo "utilizó" a Eleazar.

Yo él día que la conocí, no me cayó nada bien, algo traía que no me caía bien", añadió.