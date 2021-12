Luto en 'Ventaneando': Tras 47 años en Televisa y veto de 'Hoy', actriz da dura noticia en TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida villana de telenovelas, quien estuvo durante 47 años en Televisa e incluso fue vetada durante 8 años por irse a TV Azteca, reapareció tras dejar Venga la Alegría con una alarmante noticia.

La actriz y cantante Rocío Banquells confesó una dura noticia ante las cámaras del programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, a solo unos días de que abandonara Venga la Alegría al terminar el reality show ¡Quiero Cantar!

La artista reveló que durante la pandemia temió perder a su hija Pamela, ya que se contagió de Covid-19 y pertenece al grupo vulnerable por ser asmática.

Le dio Covid-19 y fue muy benévolo, porque mi hija es asmática y es alérgica, entonces es muy benévolo y cuando me dijeron es positivo tu hija, dije: 'no puede ser', porque pertenece a un grupo vulnerable, entonces sí, salimos adelante, nada más dos días se sintió fatal, salimos adelante y a ninguno de la familia... gracias a Dios y tocó madera, esperemos que sigamos así", dijo.

Y agregó: "Le dio a principios del 2021 y las secuelas, pues es que ella es alérgica y asmática, entonces, sí hay que estarla cuidando porque pues se les agudiza un poco más, pero ella lleva su régimen de toda la vida, porque toda la vida ha sido así".

Además, la actriz de telenovelas aprovechó para expresar su luto por la reciente muerte de dos grandes artistas en el medio: Carmen Salinas y Vicente Fernández.

Ha sido un inicio de diciembre muy fuerte porque, aunque te lo esperabas, porque todo lo mundo lo esperaba, decíamos: 'ya son muchos días, no' y desgraciadamente la edad no ayuda mucho, entonces no deja de doler, no deja de doler que cada uno en su género fueron grandes".