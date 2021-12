Mi horóscopo de hoy 23 de diciembre: Mhoni Vidente te comparte las predicciones para tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México te comparte el horóscopo de hoy, jueves 23 de diciembre, con las predicciones para tu signo zodiacal. Conoce aquí todo lo que te deparan los astros en este nuevo día.

Aries

No se anticipe a lo que su pareja piensa, aprenda a escuchar. Cuenta con una gran ambición para los negocios. La suerte se va a concentrar en el área del trabajo y metas profesionales. Tensión y falta de sueño causarás problemas en su salud.

Tauro

Vivirá momentos especiales solo, no es momento para el amor. No compre más de lo que puede gastar, o se verá en números rojos. Sea más tranquilo con las tareas de su trabajo. Si quiere evitar malestares, cuídese los ojos.

Géminis

Su entrega y ganas de vivir hacen que su relación funcione de maravilla. Goza de buena fortuna en los juegos de azar. Oportunidad de crecimiento profesional. Cuidado con las malas decisiones a la hora de comer; el estómago puede resentirse.

Cáncer

Seducirá a sus seres amados y a todos los que se le pongan por delante. Ahorre todo lo que pueda, se acercan gastos fuertes. Baje de las nubes a ver su situación real, es hora de hacer bien su trabajo. Haga menos ejercicio y más dietas.



Leo

Necesita amor y cariño en su vida, hágalo ver de una vez por todas. Cíñase al consumo que había agendado. Está a la espera de un viaje relacionado con su oficina. Cuide esa garganta y no hable demasiado.

Virgo

Cambie su pensamiento sobre las parejas, no sea tan exigente, pues no es perfecto. No es necesario tanto gasto, su economía no va bien. Aparecerán nuevas y especiales oportunidades de trabajo. Comente a su doctor lo de ese cansancio persistente.

Libra

Tiene muy buena fortuna en estos días, un halo de magia que prende por donde va. Posible pelea con sus parientes. No se precipite ante esas ofertas de trabajo. Que la excesiva actividad no dañe su forma física.

Escorpio

No mezcle los negocios con el amor. Cuide su dinero, pero todo estará perfecto. El trabajo va a desarrollarse muy bien y sin ninguna tensión. Gran bienestar, en su cuerpo.

Sagitario

Evite los comentarios tan positivos y falsos hacia su pareja. Siéntese y decida cuáles son los gastos que no puede dejar pasar. Establezca alianzas en su círculo del trabajo. Dedique el tiempo libre a comer y cuidar el cuerpo.

Capricornio

En el amor, sorpresas buenas y agradables. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer gastos y malas compras. Aunque le saquen de quicio, contrólese en su oficina. Si no se cuida, la tiroides puede darle un susto.

Acuario

Cuenta con el apoyo y cuidado de su amor en estos momentos difíciles. Oportunidad de adquirir grandes propiedades a bajo precio. Actuando con cuidado, sus asuntos de las labores irán mejor. No fuerce su cuerpo en exceso al hacer dietas.

Piscis

Su pareja tiene muchos detalles que le harán sentirse amado y cuidado. Día algo difícil en lo económico. Las ofertas del trabajo se multiplican. Debe empezar hoy mismo a comer mejor y a ir al médico cada que se sienta mal.

