¡Ternura en Televisa! Natalia Téllez presume su pancita de embarazo a semanas de dar a luz

Ciudad de México.- La conductora de Televisa, Natalia Téllez, se encuentra a pocas semanas de dar a luz a su primer hijo, y por ello mostró con orgullo su pancita de embarazo en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora ha documentado su periodo de gravidez y en ella también ha plasmado imágenes de su felicidad al lado de su pareja Antonio Zabala.

A lo largo de las semanas ha sido una constante ver imágenes de Téllez en sus redes sociales, pero la fotografía que publicó este jueves llamó especialmente la atención por su avanzado estado.

Aunque no es muy afecta a la Navidad, la anfitriona de Netas Divinas se ha declarado lista para pasar esta fiesta. Durante este programa, externó por qué no es tan fan de las fechas.

Lo que siento es que la Navidad no es tan especial, a mí no me encanta porque tienes muchas expectativas y porque la gente luego se pelea. De pequeña yo tenía una expectativa muy alta y nunca era así, además la gente gasta mucho y engorda", comentó.

"Me van a odiar mucho, porque yo no crecí con la tradición de Santa Claus y de hecho yo no le voy a decir de Santa Claus a Emilia (su hija)”, contó.

Mientras que Paola Rojas y el resto de sus amigas, revelaron que ellas se encargarán de que la bebé de Natalia se enamore de la Navidad y tenga presente las costumbres y tradiciones, confesó en la emisión.

