Tras veto de TV Azteca y Televisa, polémica conductora anuncia la trágica muerte de Silvia Pinal

Ciudad de México.- La polémica periodista y exconductora de Televisa Adela Micha, desató controversia al revelar fuera del aire en su programa que la primera actriz Silvia Pinal estaría "próxima a morirse" luego de ser hospitalizada por Covid-19.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque Adela, quien en 2016 fue despedida de Televisa tras más de 33 años en la empresa y después fue vetada de esta televisora y de TV Azteca, cometió un grave error al no darse cuenta que estaba transmitiendo en vivo en su programa y 'predecir' el deceso de Pinal.

Como se recordará, la actriz de 90 años fue hospitalizada por un problema de la presión pero mientras era atendida en el hospital, se le hicieron pruebas de Covid-19 y una de ellas resultó positiva, por lo que ahora está siendo atendida por ese virus.

En un momento de su programa Me lo dijo Adela, el cual conduce con Maca Carriedo, Micha se dirigió a su equipo de trabajo y preguntó:

¿Y tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse ¿por qué no me escriben algo y se los grabo?", le dice Adela a un miembro de su producción.

Adela insistía en preparar una noticia sobre el fallecimiento de la actriz, declarando: "Yo creo que ya se va a morir". Tras desatar indignación por su insensibilidad y recibir reclamos por la manera en la que se expresó sobre la noticia, Adela intentó defenderse.

Debido a esto, Adela aclaró en el mismo espacio que ella solamente pidió que se utilizara una entrevista que Silvia le dio para ilustrar la llamada que le concedió Alejandra Guzmán para hablar de la salud de su madre.

Sí comenté 'no se vaya a morir', porque está, es mayor, le da Covid. Tiene 91 años con una falla cardíaca hace seis meses. Y dije 'voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más'. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto", explicó Adela.