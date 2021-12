Adiós 'Hoy': Tras empeñar joyas para sobrevivir, conductor traiciona a Televisa y se une a Chapoy

Ciudad de México.- Tras ser vetado de Televisa luego de más de 22 años en la empresa por irse a TV Azteca y confesar sus adicciones y que cayó en una crisis económica durante la pandemia, un famoso conductor se une a Ventaneando.

Se trata de Jorge 'Coque' Muñiz, quien se unió a las filas del Ajusco en el 2018 y hasta estuvo en el matutino estrella del canal, Venga la Alegría, competencia del programa Hoy, donde también ha estado como conductor.

El presentador ya había confesado en el programa de espectáculos de Pati Chapoy todo sobre su adicción al juego y al alcohol, dejando en shock al público en casa.

Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago. A cada rato me regañan, pero por favor respeten. Si el objetivo es hacer llorar a la familia sí lo lograron (..,) Sí tengo una dependencia con el juego, porque me gusta", dijo entonces en 'Ventaneando'.