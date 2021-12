Adiós Televisa: Tras pleito con compañeros, galán de novelas confirma al aire que deja la actuación

Ciudad de México.- Un conocido cantante y actor, quien hace años dejó Televisa y actualmente mantiene un fuerte pleito con sus compañeros, causó impacto debido a que en una reciente entrevista confesó que decidió retirarse de la actuación.

Se trata del también productor y empresario mexicano Ari Borovoy, quien es internacionalmente conocido por formar parte del exitoso grupo musical OV7, el cual lamentablemente está fracturado debido a malos entendidos y pleito entre varios integrantes.

Quiero proponer que nos reunamos y nos reunamos en privado... que nos juntemos los siete con la gente de Ocesa y que antes de que termine este mes podamos dar certeza de lo que va a pasar y podamos decir si va esta gira para adelante o no", dijo Ari respecto al distanciamiento con Mariana Ochoa y demás compañeros.

Como se recordará, Borovoy también incursionó en la actuación con la telenovela de Televisa Clap... El lugar de tus sueños en 2003, donde compartió protagónico junto a Ana Layevska, y luego hizo otros proyectos como la serie RBD, la familia, la cinta Deseo (2008) y en el 2009 formó parte de la segunda temporada de la telenovela Verano de amor.

En una reciente entrevista que brindó al matutino Sale el Sol de Imagen TV, Borovoy confesó que no planea volver nunca a actuar porque no se llevó muy buenas experiencias en esta etapa de su carrera.

Realmente cuando empecé a actuar, yo estrené en teatro, quise hacer televisión, después quise hacer cine para entender un poquito de cómo se hace, entonces yo tengo muchas inquietudes... (pero) no, no regresaría ", expresó.

Cabe resaltar que aunque no volverá a actuar, Ari confesó hace unos días cuáles son sus planes a futuro y dijo que lanzará un libro en el contará experiencias vividas fuera y dentro de OV7.

Contendrá lo que he vivido, estoy empezando a escribir yo solito y eventualmente llegará un profesional a ponerle orden a todas las ideas, lo escribo principalmente para que no se me olviden a mí las cosas porque sí guardo mucha información", platicó.