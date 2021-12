Desgarrador: Silvia Pinal suplica por esto en el hospital; sus hijos confirman dura noticia en 'VLA'

Ciudad de México.- Hijos de la primera actriz Silvia Pinal, quien fue hospitalizada la noche del miércoles y fue diagnosticada con Covid-19, dan un importante informe sobre su estado de salud al matutino de TV Azteca Venga la Alegría.

Alejandra y Luis Enrique Guzmán confirmaron que la diva se encuentra estable y sin complicaciones tras dar positivo a Covid-19, asegurando que han tenido contacto con ella a través del doctor y dando más detalles de cómo vive este proceso aislada.

Y agregó: "La verdad que ella es un roble, es muy fuerte, y lo único que nos entristece un poquito es no poder estar con ella. Ella está acostumbrada siempre a estar en compañía, y el que pase la noche de Navidad sola para todos es un poquito difícil".

Con relación a los posibles contagios en la familia, la intérprete de Mala hierba explicó:

Asimismo, la cantante manifestó que la conductora luce más recuperada de salud: "Hablamos con mi mami en la mañana, lo que pasa es que no le gusta estar sola y está ahorita un poco adormilada por lo mismo, y se ve mejor, se ve más chapeadita, y más animada, con las enfermeras está platicándoles, ya sabes, de todas sus experiencias, y todas la animan".

Sobre lo que pasaba por su mente en estos momentos, 'La Guzmán' compartió qué fue lo que su madre suplicó en el hospital: "Quería desayunar quesadillas. (...) como nunca está sola, me duele que pase ahí Navidad. Le mandaremos una computadora o algo para tratar de estar cerca".

Finalmente, pese a su buena evolución de salud, los también hijos de Enrique Guzmán se mostraron tristes al lamentar que no esté su madre con ellos en Nochebuena, pero asegurando que celebrarán con ella en mente.

Por otro lado, en exclusiva para el programa Hoy, la asistente personal de Silvia Pinal, Efigenia Ramos, contó para el matutino de Televisa que la diva evoluciona favorablemente y que es gracias a su fortaleza tan admirable.

Además, compartió cómo fue que descubrió que se había puesto mal de salud.

Me di cuenta que los signos estaban en el suelo no me gustó, inmediatamente a llamar a una doctora, a sus hijos. Le dieron un medicamento para bajarle la presión y la aventó hasta el suelo pero para mí eso no era normal".